Erik Ten Hag responde a las críticas de Cristiano Ronaldo: 'Está en Arabia, muy lejos de Manchester'

Erik Ten Hag no se quedó callado ante las críticas de Cristiano Ronaldo. El técnico del Manchester United ha respondido ante los comentarios del astro portugués sobre la falta de ambición al no ‘querer’ ganar la Premier League o la Champions League.

El histórico delantero del Manchester United, Real Madrid y Juventus, comentó sobre su paso con los Red Devils previo a fichar en Arabia Saudita. En su programa de YouTube Cristiano aseguró que, “El míster dice que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar esos títulos. Hay que intentarlo”.

Ahora Erik Ten Hag se alista para enfrentar al Southampton la reanudación de las competencias a nivel club. Previo al partido el estratega habló en conferencia de prensa donde decidió responder a los cometarios de Ronaldo, donde aseguró que ‘no le afecta’.

“Dijo que el Manchester United no puede ganar la Premier League. Si lees bien el artículo, es lo que dijo. Está lejos, en Arabia Saudí… muy lejos de Mánchester. Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien. A mí no me afecta”, reveló el entrenador.

Asimismo, el estratega holandés aseguró que su enfoque está en el proceso de reconstrucción del club y confía en que podrán revertir el mal paso de los últimos años. “Sé en el proceso dónde estamos, hacia dónde vamos”.

