Lamine Yamal sobre su futuro en el Barcelona: "No me quiero ir nunca, quiero ser una leyenda"

Lamine Yamal, canterano del FC Barcelona y que se consagró como campeón de la Eurocopa en el verano del 2024, quiere consagrarse como ídolo y estrella en el club que lo vio nacer como futbolista, así lo aseguró en 'El Hormiguero'.

El español, que debutó con el club catalán en abril del 2023, aseguró que no quiere salir nunca del cuadro blaugrana, sentenciando que una de las máximas a las que aspira en su carrera, es ser ídolo del Futbol Club Barcelona.

"No me quiero ir nunca del Barça, quiero ser una leyenda aquí. Llegué antes que todos, me quedé escondido hasta que salieron todos y luego salí yo. El primer partido, la primera parte, fue lamentable, pero en la segunda marqué y di una asistencia a Ansu", comentó Yamal.

Otra de las cosas que comentó el canterano blaugrana fue sobre el Balón de Oro, donde Lamine Yamal está dentro de los 30 nominados a ganar la presea que premia al mejor jugador durante el año calendario.

"Estábamos con la selección y primero salió el nombre de Nico (Williams). Luego el mío. No creo que tenga opciones de ganarlo", aseguró Yamal.

