Nuevo formato, nuevo día: La Champions League tendrá un día extra más de futbol 

La adición de 4 equipos más y el formato de liga; la Champions League arranca el próximo martes 17 de septiembre, con partidos bastante atractivos, incluyendo el debut del equipo merengue y el duelo entre Milan Vs Liverpool.

Sin embargo, además del ya tradicional miércoles, el jueves también tendrá encuentros de la mejor competencia de clubes en todo el mundo. El próximo 19 de septiembre inaugurará un nuevo día en la semana de la fase de grupos del torneo Europeo. Con 3 días a la semana y 18 juegos por jornada, distribuidos equitativamente entre martes, miércoles y jueves.

Con todo esto, las dos competencias secundarias en Europa, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, que jugarán bajo el mismo formato, sus días de competencia quedan prácticamente igual. El detalle Europa League, será que en algunas jornadas se jugará doble fecha en miércoles y jueves, y en otras solo los días jueves. Mientras que en Conference será muy similar a los días en Europa League.

El martes 17 de septiembre está marcado en el calendario por el inicio de la Champions, destacando encuentros como: Real Madrid Vs Stuttgart, Bayern Vs Dinamo Zagreb y Milan Vs Liverpool.

