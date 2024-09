Guillermo Ochoa se siente listo para debutar con el AVS este sábado

Pese a la inactividad en un partido oficial de más de cuatro meses, el portero mexicano Guillermo Ochoa dijo que se siente apto y listo para debutar con su nuevo equipo, el AVS Futebol SAD de Portugal, de inmediato si así lo decide el técnico Vitor Campelos.

“Si el entrenador así lo decide, como siempre, porque aquí hay que trabajar, nadie me va a regalar nada, hay que ganarse el puesto también, esperemos que sea el día sábado”, señaló.

El último juego de Ochoa como titular se remonta al 21 de abril, cuando en la última fecha de la Serie A, su equipo, el Salernitana, cayó por 2-0 ante la Fiorentina.

¿Cuándo es el próximo partido del AVS Futebol SAD?

Será el próximo sábado 14 de septiembre, en la víspera de las fiestas patrias en México, cuando Memo Ochoa podría hacer su debut en la Primeira Liga de Portugal con el AVS contra el Rio Ave, en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo corresponde a la quinta jornada del Máximo Circuito lusitano y en él, Ochoa y su equipo intentarán seguir alejándose del descenso. Actualmente ocupan el lugar 11 de 18, con 4 puntos.

Ochoa espera una “salvación tranquila” en la Primeira Liga

Después de conocer a sus compañeros en el AVS Futebol SAD, Memo Ochoa confía en que lograrán la permanencia de forma anticipada y no en las últimas jornadas.

“AVS es un equipo nuevo en Primera División, conformado con gente bastante joven, gente que ha estado en buenos equipos, buenos prospectos de jugadores jóvenes, entonces, por supuesto el objetivo del club es mantenerse en Primera División, no va a ser sencillo, pero me ha sorprendido el equipo, los jugadores que he visto, la calidad, creo que hay cosas importantes y donde si el equipo se complementa de buena forma, podemos aspirar a un pelín más de la salvación y a que sea más bien una salvación tranquila y no de las últimas fechas”, sentenció en conferencia de prensa.

