Camarógrafo agredido por ‘Dibu’ Martínez rompe el silencio: “Me dio mucha rabia”

El pasado martes luego de que Colombia consumara la victoria sobre Argentina en un partido correspondiente a la Jornada 8 de las Eliminatorias de CONMEBOL, se suscitó un hecho lamentable en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, pues bastante molesto por la derrota de su selección, el arquero de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, agredió a un camarógrafo sin razón alguna.

Jhonny Jackson es el nombre del camarógrafo que sufrió la agresión del ‘Dibu’ y ya salió a dar su versión de los hechos y pese a que confiesa haber sentido mucha rabia en el momento, mandó un mensaje de apoyo hacía el portero de Argentina por la derrota.

Se creen que nos cae mal Dibu Martínez por su nacionalidad o por lo que gana, no, nos cae mal porque es lo contrario a lo que debe representar el deporte, es un muy mal ganador y un peor perdedor, que se deje de bailes y que aprenda un poco de modales que le hacen falta a su edad pic.twitter.com/a2dxoRjP3I — Adri (@FanIbraKone) September 10, 2024

“Veo al ‘Dibu’ saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota”

NO SE GUARDÓ NADA | Habló el camarógrafo agredido por el "Dibu" Martínez. Jhonny Jackson, le envió un mensaje al polémico portero del Aston Villa, de Inglaterra. "Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando", dijo… pic.twitter.com/7icQ3HsVWM — DELPY (@delpynews) September 11, 2024

De igual forma el camarógrafo colombiano señaló que su acercamiento hacía el portero argentino nunca fue con la intensión de molestar al ‘Dibu’, sino que es parte de su trabajo el buscar las reacciones postpartido para la transmisión de televisión, por lo que no existía razón alguna para que Martínez se enojara de esa forma.

“‘Dibu’, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador, voy a buscar reacciones. Simplemente, entro a la cancha después de los 90 minutos.

Hasta el momento el portero de la Selección Argentina y Aston Villa no ha dado su versión de los hechos o algún tipo de comunicado al respecto.

