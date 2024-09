Guillermo Ochoa revela que rechazó ofertas de México, Medio Oriente y otras de Europa

El portero mexicano Guillermo Ochoa confirmó que tuvo varias ofertas, incluida una de un club de México, pero decidió rechazarlas porque su deseo era seguir en Europa.

Además de esa oferta de un equipo de la Liga MX, Ochoa dijo que lo buscaron de Ligas exóticas de Europa, de categorías inferiores a Primera División y hasta una de Medio Oriente.

“Sí tuve algunas ofertas de algunos lugares que realmente no quería forzarlo, ir a alguna Liga exótica, de repente algunos torneos en Europa, alguna de Medio Oriente, quizá alguna en México que era bastante difícil, en categorías inferiores a Primera División también, no fue sencillo, pero estaba confiado en que algo iba a salir, algo de alguna Liga importante, algo en Primera División, que era lo que me interesaba.

“Nunca había pasado un verano así; poder asistir a eventos de fin de año de mis hijos. Fue distinto al inicio, pero después no fue tan sencillo, porque llegó un momento en el que dije; ya me tengo que poner a entrenar y había mucha incertidumbre; me salieron opciones en Bulgaria, en Eslovaquia, en Arabia, en Turquía, etcétera”, indicó.

Sin embargo, fue la oferta del AVS Futebol SAD la única que llenó todas sus expectativas.

“La oferta que juntó todos esos aspectos fue la de AVS, un club en Portugal, en Primera División, una Liga importante de Europa, un club importante, que confía en mí plenamente, que me abre las puertas para continuar jugando, para hacerlo dentro del campo, en el aspecto deportivo reunía todos los requisitos, que me llamaba la atención, ni siquiera es el tema económico por lo que estoy aquí y en el aspecto personal y familiar también, me queda muy cerca de donde está mi familia y eso ayudó, AVS me permite desarrollarme como futbolista y en una liga que me va exigir, no va a ser sencilla, siento que fue una gran elección, el seguir compitiendo en Europa es lo que me llama la atención”, dijo en una conferencia virtual con medios mexicanos.

El presidente del León, Jesús Martínez Murguía, reconoció en entrevista con RÉCORD, hace algunos días, que Grupo Pachuca lo buscó para llevarlo a uno de sus equipos: León, Pachuca, Real Oviedo y Everton de Chile.

