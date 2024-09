Guillermo Ochoa quiere ser titular en el Mundial 2026: “Voy a competir por ser el número uno”

Guillermo Ochoa habló sobre sus objetivos en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026. Si bien ya había dicho que peleará para estar en la justa tras firmar con el AVS Futebol SAD de Portugal, ahora el portero dejó muy en claro que quiere ser el titular y no se va a conformar con ser suplente.

En una larga y amena charla con medios mexicanos, Paco Memo desmenuzó su cómo se visualiza a corto y mediano plazo.

“Soy una persona que sé mi realidad, sé lo que está pasando, pero yo sigo levantando la mano y sigo compitiendo y no me veo compitiendo por un segundo o tercer puesto de portero, yo compito para ser el número uno y si voy a competir para poder estar en la Selección y poder llegar al Mundial, voy a competir porque quiero jugar, porque sé lo que puedo dar, lo que puedo aportar, ya después si la gente decide que no estoy listo o no estoy apto para ese puesto, pues lo decidirán ellos, pero yo voy a competir siempre para seguir siendo el número uno y es la manera en que lo tengo que afrontar.

“En selección la gente sabe lo que puedo dar y no por eso me van a regalar nada. Mi objetivo es pelear y competir por jugar. Mi forma de ver las cosas es, estoy listo, me siento bien, vamos a ver hasta donde me alcanza. Nadie dijo que llegar a un sexto mundial iba a ser sencillo, lo sé desde el principio. Es un objetivo, no una obsesión, y vamos a competir hasta donde nos dé. Este tipo de competencia es en beneficio de todos. Yo voy a competir siempre por ser el número uno”, dijo en la conferencia virtual.

Memo Ochoa sobre su ausencia en Copa América: ‘Lo entendí’

Además, Memo Ochoa habló por primera vez sobre su ausencia en la Copa América, algo que, indicó, estuvo pactado con el entonces técnico Jaime Lozano.

“Se necesitaba ver cómo podían reaccionar los otros porteros con la playera de Selección. Me pareció perfecto, yo entiendo, es algo natural. Lo entendí y lo compartí, estuvimos de acuerdo en la decisión de Jaime Lozano”, confesó el guardameta.

“Siempre se van a especular muchas cosas pero no hubo ningún problema, siempre estoy pendiente y apoyando a los porteros. Me escribo con ellos, les mando mensajes y trato de ayudar. Eso no quiere decir que deje de competir, al contrario, creo que si sigo compitiendo ellos (los otros porteros) seguirán apretando y mejorando”.

