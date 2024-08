La trayectoria de Guillermo Ochoa es una de las más destacadas en el futbol mexicano. A pesar de ello, el veterano arquero sigue sin equipo y ya suma cuatro meses sin jugar, tiempo en el cual se ha especulado su posible regreso a la Liga MX, con León como uno de los equipos señalados.

Al respecto, el presidente del club esmeralda, Jesús Martínez, aclaró la situación en entrevista en el programa de Los Informantes en RÉCORD+. "Sabemos que tiene una carrera muy importante; también dentro de la Selección".

"Lo que sí te puede decir es que sí se buscó para Grupo Pachuca, era una posibilidad para el grupo. Tenemos algunos equipos, mi padre tiene cuatro equipos: en España, en Chile, León y Pachuca", declaró el directivo.

Sin embargo, no detalló para cuál de los cuatro clubes buscaron al guardameta. "Sí hubo un acercamiento, pero realmente no hubo nada ya decidido", y dejó abierta la puerta a que se dé el fichaje de Memo Ochoa en un futuro. "No te podría asegurar nada. Lo que sí te puedo asegurar es que hay un acercamiento. Te puedo decir que hemos estado con él", finalizó Jesús Martínez.

Ochoa sería el tercer "veterano" que León ficha tras Márquez y Guardado

Aunque el presidente de la Fiera no afirmó que fuera el equipo de los Panzas Verdes el interesado, en caso de que se diera no sería la primera vez que los del Bajío se refuerzan con un veterano futbolista de Selección Mexicana.

En 2013, León contrató a Rafael Márquez, luego del paso del defensa por Barcelona y New York Red Bulls en la MLS. Mientras que Andrés Guardado llegó apenas en enero de este año para el Clausura 2024 y actualmente sigue en la plantilla de la Fiera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'FIDEL AMBRIZ ES SEGUIDO POR EQUIPO EUROPEO': JESÚS MARTÍNEZ MURGUÍA, PRESIDENTE DE LEÓN