Rubén Duarte deja atrás en fracaso de Pumas en Leagues Cup: “Fue un accidente”

Borrón y cuenta nueva. Previo al partido ante Atlas del Apertura 2024, el defensor de Pumas, Rubén Duarte, señaló que lo sucedido en Leagues Cup ya quedó atrás y ahora están enfocados en seguir su buen paso en la Liga MX. Asimismo, el refuerzo felino comentó que la eliminación ante Seattle Sounders fue dura, pero que el equipo está listo para seguir con la inercia ganadora previa a dicho torneo.

Los comandados por Gustavo Lema fueron eliminados de Leagues Cup en Octavos de Final tras caer 4-0 ante Seattle Sounders. Ante esto, Duarte mencionó que la goleada fue un accidente, por lo que solo queda hacer autocrítica y corregir de cara al próximo duelo. Asimismo, destacó que la diferencia entre la Liga MX y la MLS no es mucha en lo futbolístico.

“Los cuatro goles en contra ante Seattle fueron un accidente. La segunda parte no fue la idónea, no fue en el camino que tenemos que seguir, hay que hacer autocrítica y aprender de nuestros errores. No hay mucha diferencia (entre Liga MX y MLS). Hoy en día se están igualando mucho estas ligas, hay mucho nivel, jugadores con cada vez más ganas de venir a competir. Creo que las ligas están muy parejas”, declaró el español.

Asimismo, Rubén reiteró que tras el buen arranque de Pumas en el Apertura 2024, ‘soñaban’ con trascender en el torneo en Estados Unidos, sin embargo, cree que debe de haber autocrítica y superar este golpe para afrontar el resto de la liga.

“Queríamos ir pasito a pasito, partido a partido. Sabíamos que en una competición cortita y de tantos partidos seguidos, cualquier mínimo detalle te penaliza y al final, para nosotros, es una decepción. Queríamos llegar lo más lejos posible, pero el equipo ha competido, lo ha intentado… fue un accidente. De estos errores hay que aprender para que no vuelvan a pasar y eso nos dará mucha regularidad en el torneo”, agregó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER 'CHICHARITO' HERNÁNDEZ NO JUGARÁ EL TIGRES VS CHIVAS POR LESIÓN