Carlo Ancelotti defiende a Tchouameni: 'No hay que nombrar a nadie'

Real Madrid perdió una vez más ante Barcelona, en esta ocasión en la Final de la Supercopa de España. El equipo merengue cayó por marcador de 5-2 y aunque la afición tiene a ciertos culpables por la derrota, Carlo Ancelotti decidió defender a sus jugadores.

Tras la derrota en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, los seguidores merengues no tardaron en criticar a Aurélien Tchouaméni, quien una vez más jugó fuera de su posición al ser central junto con Rüdiguer. De acuerdo con los seguidores del equipo, el francés fue factor en contra del Real Madrid.

Defendió a su jugador | AP

A pesar de estas críticas, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, decidió defender al futbolista afirmando que, no puede nombrar a un solo culpable del resultado, sino que como equipo deben mejorar en muchos aspectos.

“No tengo que nombrar a nadie, cuando hablo de equipo, hablo de equipo total. No hemos defendido bien atrás, en el medio no estuvimos compacto. Tenemos que volver a defender mejor”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Fue muy criticado | AP

Tchouameni estuvo involucrado en tres de los cinco goles del conjunto catalán. El francés no pudo detener los ataques del Barcelona y al minuto 64 terminó saliendo de cambio, cediendo su lugar a Luka Modric.

