Carlo Ancelotti descarta mal momento mental de Kylian Mbappé: 'Le veo motivado y feliz'

Kylian Mbappé atraviesa un mal momento con el Real Madrid pues, en los últimos cinco partidos no suma ningún gol ni asistencia. A este mal paso se le suma su ausencia con la Selección Francesa en la última Fecha FIFA, sin embargo, de acuerdo con Carlo Ancelotti el francés podrá romper la mala racha.

De cara a la reanudación de las competencias de clubes donde el Real Madrid se enfrentará a Leganés y Liverpool en la siguiente semana, el entrenador italiano aseguró que ve a Mbappé motivado para revertir la mala racha.

“Mbappé ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. La mala racha la han pasado todos los grandes delanteros. Pero a Mbappé le veo motivado y feliz de entrenarse, estar con los compañeros… la racha va a acabar antes o después y estoy convencido de que mañana terminará la racha de no marcar goles. Tiene una calidad descomunal y antes o después la va a mostrar", comentó el entrenador en conferencia prensa.

De la misma forma, el estratega descartó ver al futbolista francés en un mal momento mental, sin embargo, también confesó que no le gusta especular sobre el estado mental de sus futbolistas.

“No me lo parece. Le veo contento, feliz de estar aquí. No me parece que haya sufrido problemas de salud mental, o al menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Harry Kane impulsa victoria del Bayern Munich sobre Augsburg con hat-trick