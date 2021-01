Carlo Ancelotti: 'James Rodríguez aún necesita mejorar su condición física'

Everton cayó derrotado frente al West Ham en un encuentro que marcó el regreso de James Rodríguez.

Pese a la presencia del colombiano, los Toffes terminaron con una racha de cinco partidos sin perder, aunque para el técnico, Carlo Ancelotti debió ser un empate por las oportunidades que generaron.

"No merecíamos ni perder ni ganar y el empate era lo justo. No tuvimos nuestro mejor rendimiento, porque fuimos lentos al frente y no encontramos soluciones en el último tercio del campo. Tampoco concedimos oportunidades y fue un desvío de la pelota que les permitió a ellos ganar", declaró Ancelotti.

El italiano aseguró que lo que necesita su equipo para retomar el camino es poner en forma a los jugadores que se perdieron varios partidos, como el caso de James.

"Será muy importante para recuperar a esos jugadores y ponerlos en forma”, comentó.

También aseguró que el regreso del cafetalero es algo importante para el equipo.

"Importante tenerlo de regreso. Tuvo unos problemas que no le permitieron jugar ni entrenar mucho y hoy tan solo jugó 30 minutos", puntualizó.

