Carlo Ancelotti 'minimiza' derrota en Champions League: 'No me preocupa en absoluto'

Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer el pasado miércoles ante Lille por la mínima en la Jornada 2 de la Champions League. Sin embargo, dentro del equipo no hay preocupación pues, de acuerdo con Carlo Ancelotti, esta derrota puede venir para bien.

El entrenador merengue habló este viernes en conferencia de prensa previo al partido de Jornada 9 de LaLiga en contra del Villarreal. Ancelotti confesó que, aunque no les gusta perder, el resultado les puede ayudar a ‘reconectar con la realidad’.

“A veces una derrota, a ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y puedes pensar que eres invencible. Una derrota te reconecta con la realidad, que es nuestro trabajo. No estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos jugadores que no han llegado a su mejor nivel. No estamos lejos de donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad defensivo y ofensivo, en la circulación del balón".

Asimismo, aseguró que, no están preocupados por el resultado del pasado miércoles pues sólo deben jugar mejor a partir del encuentro de este sábado. Ancelotti confesó que la derrota los dejó tristes, pero tienen la confianza de que encontrarán la solución.

“No me preocupa en absoluto. Tenemos que jugar mejor y lo intentaremos mañana. Esto lo podremos decir... veremos qué pasa. La última derrota vino bien y si pasa igual, lo hablaremos en 40 partidos. Tenemos toda la confianza del mundo. Los más tristes somos nosotros, pero también somos nosotros quienes buscamos la solución", finalizó el DT.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Europa League: Todos los resultados de la Jornada 2