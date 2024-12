Carlo Ancelotti: “No tienes éxito solo por la relación profesional, lo que da más éxito es la relación personal

Los premios The Best se celebraron y los jugadores del conjunto merengue fueron los grandes ganadores. No solo que ‘Vini’ ganó el galardón individual, sino que varios estuvieron en el mejor once del mundo.

Después de su victoria ante Pachuca, en la Copa Intercontinental, el conjunto blanco tuvo una cena donde festejaron a los grandes ganadores de los premios, Carlo Ancelotti y Vinícius Jr.

En la cena, tanto el entrenador como el jugador dieron unos discursos emotivos para sus compañeros de club. “La verdad es que ustedes forman parte de mi familia, y es muy importante estar cada día con ustedes”, mencionó Vinícius en el video publicado en redes sociales del Real Madrid.

Mientras tanto, el entrenador dejó en claro que cuando se premia a un estratega, es porque el equipo funciona bien. De igual forma, habló sobre el éxito que ha tenido, destacando que no solo es importante lo profesional, también lo personal. "No tienes éxito solo por la relación profesional. Después de tantos años, lo que da más éxito es la relación personal. Ese es el secreto".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGAS EUROPEAS LANZAN COMUNICADO DONDE RECHAZAN NUEVA PROPUESTA DE SUPERLIGA