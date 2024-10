Carlo Ancelotti sobre el buen nivel del Barcelona previo al Clásico: 'Naide me quita el sueño'

Cada vez estamos más cerca del Clásico español donde Real Madrid y Barcelona se verán las caras por el liderato de LaLiga. Previo al partido el entrenador del equipo merengue habló sobre como detener el buen nivel del equipo culé.

Un día previo al enfrentamiento, Carlo Ancelotti habló sobre su rival, aceptando que vienen en un gran nivel tras haber goleado a sus últimos cuatro rivales incluyendo al Bayern Munich. A pesar del buen nivel, Ancelotti aseguró que no está preocupado por su rival.

“Yo creo que lo están haciendo muy bien, pero creo que en un partido como el Clásico es muy difícil elegir a un favorito. Afortunadamente de momento nadie me quita el sueño”, reveló el entrenador.

Sobre como detener al conjunto catalán el estratega italiano confesó tener algo preparado, sin embargo, no entró en detalles para no darle ninguna ventaja a su rival previo al partido del sábado.

“Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo. Tienen que verlo mañana, después me pueden decir si me he equivocado o no”, finalizó Ancelotti en la rueda de prensa de este viernes.

