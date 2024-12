Carlo Ancelotti tras ganar la Copa Intercontinental 2024: 'Hay que mostrar actitud'

Real Madrid se coronó campeón de la Copa Intercontinental 2024 tras vencer 3-0 al Pachuca, con ello Carlo Ancelotti llegó a 15 títulos totales con el conjunto merengue, lo que lo convierte en el entrenador más laureado del club.

Sobre ello, el técnico italiano expresó la felicidad que obtener un título más le genera, por el éxito que esto significa. Cabe destacar que, cuatro de los 15 trofeos que ha levantado fueron en su primera etapa.

"Son muchos. Muy contento, estoy muy feliz, es un éxito", dijo el italiano tras finalizar el partido en el Estadio Lusail en Doha, Qatar. A este logro, se le suma el premio The Best que acaba de recibir como el mejor entrenador.

Sin embargo, a pesar de cosechar un éxito más, Ancelotti exigió más actitud a su equpo, pues a su consideración, en los primeros minutos no la mostraron y es por ello que tardaron en abrir el marcador.

"Hemos empezado un poco así, pero después hemos tomado el control. Obviamente teníamos diferencia de calidad, pero hay que mostrar actitud, poco a poco hemos entrado al partido y lo terminamos bien. Al final sí me gustó la actitud del equipo", declaró Ancelotti.

Rodrygo enrachado

Las lesiones han atormentado al atacante brasileño, quien poco a poco ha retomado su nivel futbolístico y lo reflejó con sus dos recientes anotaciones, una al Rayo Vallecano en LaLiga, y la más reciente frente a Pachuca. Sobre ello, Rodrygo externó lo complicado que fue su proceso.

"Me siento bien, ahora sin lesión. Todavía me cuesta un poco por las lesiones que he tenido. La verdad que estuve un mes fuera y luego jugaba un partido y me lesionaba otra vez, fue muy difícil, me siento un poco mejor. Mentalmente es complicado porque quieres estar bien, quieres ayudar al equipo, pero no puedes porque estás lesionado. Fue un poco difícil, pero todos me ayudaron en este proceso", sentenció el brasileño.

