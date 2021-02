Carlos Bianchi: 'El Barcelona es un equipo cualquiera, está a merced de lo que haga Messi'

Carlos Bianchi, legendario entrenador argentino y exestretega del PSG, criticó fuertemente al Barcelona por su actuación en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League, partido que perdieron los blaugranas 4-1.

"No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en LaLiga. Son terceros, a cinco del Atlético de Madrid, que viene de perder contra el Chelsea en Champions. No tienen un gran campeonato esta temporada", comentó Bianchi para Le Parisien.

"¡La defensa! Mbappé contra Dest que apenas es internacional. Piqué llevaba tres meses sin jugar. En la vuelta, si sale el mismo partido, PSG puede meter cinco o seis goles", comentó Bianchi.

"El PSG hizo un gran partido, sí, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi", concluyó Bianchi.