Ceballos responde a los comentarios polémicos de Simeone: 'No ha superado las finales que perdió'

El futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos, ha decidido responder a las polémicas declaraciones del entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, sobre supuestas ayudas arbitrales. Para Ceballos, estos comentarios se dieron pues el DT no ha superado las derrotas ante el conjunto blanco.

Recientemente Diego Simeone abordó en rueda de prensa las críticas surgidas tras el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, donde el arbitraje y el uso del VAR estuvieron bajo el escrutinio público. Aunque Simeone aseguró no haber visto el encuentro, sus declaraciones no pasaron desapercibidas:

Causó polémica | AP

“El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron algunos episodios del partido, pero estas cosas han sucedido durante cien años, así que no sé qué les sorprende”, mencionó el técnico argentino.

Ahora tras la victoria del Real Madrid ante Las Palmas en Liga, Dani Ceballos decidió no quedarse callado y respondió con un comentario que trajo a colación las dolorosas derrotas del Atlético en las finales de la UEFA Champions League de 2014 y 2016, ambas a manos del Real Madrid.

Respondió al DT | AP

“No ha superado las dos finales que ha perdido con el Madrid”, declaró el mediocampista merengue, en alusión al historial entre ambos equipos y a la tensión que suele marcar estos enfrentamientos.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también abordó la situación, aunque con un tono más medido y diplomático. En la previa del partido contra Las Palmas, Ancelotti comentó: “Puede que sean espinas que duelen”.

Criticaron los comentarios del DT | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inter triunfa de local ante Empoli y acorta la distancia entre el Napoli