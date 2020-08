Champions: ¿Cómo reaccionó la prensa a la eliminación del Real Madrid y la Juventus?

Ni Real Madrid ni Juventus, pudieron remontar la eliminatoria adversa que enfrentaban en los Octavos de Final de la UEFA Champions League, quedando eliminados del certamen internacional de clubes.

Los merengues sucumbieron ante el Manchester City con un global de 4-2; mientras que la Vecchia Signora quedó eliminada ante el Olympique de Lyon por el gol de visitante tras empatar 2-2 en el global.

La prensa internacional destacó este par de sucesos; por un lado algunos culpan a Raphael Varane, por los errores que tuvo en el juego ante los citizens, que culminaron en la eliminación de los merengues.

Por otro lado, los medios destacaron que a pesar de los dos goles de Cristiano Ronaldo, esto no fue suficiente para que el conjunto bianconero eliminara a los franceses e incluso ponen en el aire el futuro del técnico Maurizio Sarri.

Los diarios españoles AS y Marca no dudaron en profundizar en las fallas de Varane ante el cuadro inglés: "Varane abre la puerta al City" tituló AS en su página. "Dos errores gravísimos del francés, huérfano sin Ramos, liquidaron a un Madrid sin chispa en Manchester. Exhibición de DeBruyne y primer pinchazo europeo de Zidane", ampliaron.

Por su parte, Marca encabezó en su portal: "Varane condena al Madrid" y añadieron: "Dos errores clamorosos del central alfombran el pase del City".

En Italia, resaltaron la actuación de Cristiano Ronaldo. "Juve, súper CR7 no es suficiente. Campeones hechizados, Lyon en Cuartos de Final. ¿Y ahora qué pasa en Sarri?", fue el encabezado de La Gazzetta dello Sport en su página.

Mientras que Corriere dello Sport tituló en su portal: "Juve-Lyon 2-1: Ronaldo no alcanza, Sarri eliminado y en riesgo" y añadió: "Un doblete de CR7 anula el primer gol de Depay. Pero los bianconeri quedan eliminados por la derrota de Ida".

