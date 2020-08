Aníbal Chalá: Exjugador de Toluca ya quiere jugar contra Neymar y Mbappé

Aníbal Chalá militó por dos años con los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX hasta que fue negociado al Dijon de la Ligue 1 donde jugará a partir de la próxima campaña

De esta nueva aventura en el Viejo Continente lo que más ilusiona al lateral ecuatoriano es poder jugar contra el París Saint-Germain, donde juegan Neymar y Kylian Mbappé.

"Sí, la verdad es otra cosa. Ya me veo jugando ese partido, primero Dios y que todo salga bien. Primero darle el tema de la visa y luego ir para adaptarme pronto", reveló el jugador en entrevista para ESPN.

"Voy convencido de ir al préstamo y no sólo ir por cumplir el año, sino por quedarme un buen tiempo. Yo empecé con miras a eso. Desde que inicié era mi sueño ir a Europa", añadió Chalá.

Además, Chalá se dijo agradecido por la experiencia de haber jugado en nuestro país y en el Toluca.

"Uno cuando llega hay que adaptarse. Acá gana el que corra mejor, pero la verdad que México es muy bonito, te da mucho a nivel profesional y aprendes mucho. Me voy satisfecho con el club, me hubiese gustado tener un poco más pero me voy agradecido con Toluca", sentenció Aníbal.

