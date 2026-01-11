Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Final Supercopa de España

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO:

39' FCB 1 - 0 RMA | Disparo de zurda de Lamine pero una vez más el arquero merengue se hace grande.

39' FCB 1 - 0 RMA | Disparo de Fermín que es rechazado por el portero Belga.

36' FCB 1 - 0 RMA | ¡Gooool del Barcelona! Raphinha se repone de su error y de pierna izquierda cruza a Courtois.

35' FCB 0 - 0 RMA | Pase perfecto de Lamine Yamal que se pierde Raphinha.

33' FCB 0 - 0 RMA | Gonzalo García se pierde un disparo frente a García y el Madrid ya perdonó dos veces.

30' FCB 0 - 0 RMA | Nos vamos a la pausa de hidratación.

26' FCB 0 - 0 RMA | Disparo de Raphinha en los linderos del área que es rechazado por Courtois; el Barcelona domina el juego.

20' FCB 0 - 0 RMA | Comienza la posesión larga del Barcelona. El Madrid sufre en los 20 minutos.

14' FCB 0 - 0 RMA | Carrera de Vinicius hasta el área de Joan García que el guardameta español resuelve bien recostándose a la izquierda.

09' FCB 0 - 0 RMA | Buen ritmo de juego al arranque del juego, los de Xabi Alonso con mayor intensidad, el Barcelona espera.

06' FCB 0 - 0 RMA | Primera llegada para el Madrid que es rechazada por la defensa.

01' FCB 0 - 0 RMA | ¡Arranca el partido en Arabia!

Listas las alineaciones:

@FCBarcelona_es

@realmadrid

La afición Merengue y Blaugrana comienzan a invadir las gradas del King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita.

🎥 ¡El escenario de la final! pic.twitter.com/rG7Ce6cGao — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026

TODO LISTO

Jugadores de Barcelona y Real Madrid hacen reconocimiento de la cancha previo al calentamiento.

Los jugadores de @realmadrid y @FCBarcelona_es pisan el césped por primera vez en esta gran noche de fútbol.#superSupercopa pic.twitter.com/dWEdOzRJQh — RFEF (@rfef) January 11, 2026

Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse en un Clásico que definirá al primer campeón de este año 2026. El duelo ha marcado la pauta de la competencia en las ediciones más recientes del futbol ibérico.

Festejo | AP

Así llegan Barcelona y Real Madrid a la Final

El enfrentamiento entre culés y merengues se disputará el domingo en territorio asiático. Ambos clubes saltarán a la cancha del King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita, sede habitual. El torneo mantiene su formato internacional, propiciando constantes finales entre los dos gigantes del balompié mundial.

Barcelona llega a esta final con el objetivo claro de defender su título conseguido el año pasado. Su clasificación fue contundente tras imponerse con autoridad por marcador de 5-0 al Athletic Club. Este resultado reafirmó su dominio actual en la competencia y los motiva para buscar el Bicampeonato.

Esta será la cuarta final consecutiva de Supercopa de España que disputan ambos clubes entre sí. Los blaugranas son los actuales monarcas y confían en repetir el triunfo obtenido en la edición anterior.

Barcelona festeja | AP

Del otro lado, Real Madrid aseguró su lugar tras un duelo muy exigente frente al Atlético de Madrid. El conjunto merengue se impuso 2-1 en el Derbi Madrileño, en un encuentro sumamente cerrado.

El Clásico vuelve a definir un trofeo oficial y concentra la atención global por su rivalidad histórica. Además de la gloria, el peso competitivo de ambos planteles garantiza un espectáculo de primer nivel este domingo.

Barcelona y Real Madrid escribirán un nuevo capítulo en su larga historia de finales internacionales en Yeda. El mundo estará pendiente de lo que ocurra en el campo cuando el árbitro dé el silbatazo inicial. Solo uno podrá levantar el primer trofeo de la temporada y marcar el rumbo del año.

En acción | AP



