Champions League: Así se jugará la Jornada 4

La actividad de la Fase de Liga de la UEFA Champions League continúa este 5 de noviembre con choques emocionantes como el Liverpool vs Bayer Leverkusen, Real Madrid vs Milan, entre otros.

La jornada inicia con el PSV Eindhoven, que viene de empatar con el PSG, contra el Girona. Slovan Bratislava enfrentará al Dinamo Zagreb.

El Borussia Dortmund tendrá que revertir la situación que vivió en el Santiago Bernabéu y hacer valer su localía ante el Sturm Graz. Por su parte, Lille enfrentará a la Juventus.

Liverpool, que va con paso perfecto, irá contra el Leverkusen, quienes no consiguieron la victoria ante el Brest. En otro platillo interesante, Real Madrid chocará con el Milan.

Luego de la victoria del Barcelona frente al Bayern Munich buscarán repetir ante el Estrella Roja. Los bávaros irán contra el Benfica.

Inter de Milan recibirá al Arsenal, para buscar afianzarse en puestos de clasificación. El Paris Saint-Germain jugará contra el Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes.

Partidos de la Jornada 4 de la Champions League

Martes 5 de noviembre:

• PSV vs Girona

• Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb

• Bolonia vs Mónaco

• Borussia Dortmund vs Sturm Graz

• Celtic vs RB Leipzig

• Lille vs Juventus

• Liverpool vs Bayer Leverkusen

• Real Madrid vs AC Milan

• Sporting vs Manchester City

Miércoles 6 de noviembre:

• Club Brujas vs Aston Villa

• Shakhtar vs Young Boys

• Bayern Munich vs Benfica

• Estrella Roja vs Barcelona

• Feyenoord vs Salzburgo

• Inter vs Arsenal

• PSG vs Atlético de Madrid

• Sparta Braga vs Brest

• Stuttgart vs Atalanta

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liverpool mantiene paso perfecto en Champions tras victoria ante Leipzig