Champions League: Jornada 5 definirá más clasificados a los Octavos de Final

La fase de grupos de la UEFA Champions League entra en su etapa decisiva. Este martes arranca la quinta jornada con una serie de partidos que pueden definir más clasificados a los Octavos de Final.

El Real Madrid abrirá la jornada este martes visitando en Kiev al Shakhtar Donetsk en un duelo decisivo para cerrar su clasificación.

Por ahora, el Bayern Munich quien llega como primero en su grupo, Machester City, Barcelona, Juventus, Sevilla y el Chelsea ya tienen un pie dentro de la siguiente fase. Equipos como el Atlético Madrid, Porto, Real Madrid, Borussia Monchengladbach, Liverpool, Borussia Dortmund, Lazio y Manchester United buscan un triunfo que los deposite en la siguiente ronda. Otros, deben ganar y esperar a que los acompañen más resultados.

El Grupo B uno de los más peleados de la Champions tendrá una fecha de infarto. El Real Madrid viajará a Ucrania en busca de una victoria y clasificará sí gana ante el Shakhtar Donetsk.

Por otra parte, el Inter irá en busca del milagro, pues el Mönchengladbach se clasificará si derrota al Inter, o si empatan y el Shakhtar no le gana al Madrid. El Gladbach será primero si gana y el Madrid pierde.

Cabe mencionar que el Inter no podrá llegar a los Octavos de Final si no gana al Gladbach. En caso de no ganar y si el Shakhtar gana al Real Madrid, entonces se quedaría en cuarto lugar.

El conjunto del mexicano Héctor Herrera también tiene oportunidad de clasificar, de ser así, el centrocampista sería uno de los tres mexicanos en disputar este certamen. Los Colchoneros, podrían avanzar solo si vencen al Bayern y el Lokomotiv no gana al Salzburgo. El Lokomotiv no podrá meterse a la siguiente fase si pierde contra Salzburgo y el Atlético evita la derrota, o si empata.

Asimismo, el Manchester City es otro de los clubes que ya aseguraron su clasificación, pero aún no tiene posición definida. Será primero de grupo si evita la derrota ante el Oporto.

El segundo mexicano que podría avanzar a la siguiente ronda es Jesús 'Tecatito' Corona, siempre y cuando el Oporto evite la derrota contra el Manchester City, o si el Olympiacos no vence al Marsella.

Del Grupo D, el Liverpool es uno de los candidatos que puede calificar solo si evita la derrota ante el Ajax y el Atalanta no gana al Midtjylland.

Las plazas del Grupo F quedarían de la siguiente manera; si Dortmund evita la derrota contra la Lazio avanzaría o si el Brujas no vence al Zenit. El Dortmund se aseguraría la primera plaza con una victoria.

Finalmente, los equipos que también deben ganar y sobre todo esperar resultados para colarse a los Octavos de Final de la Champions League son el Shakhtar, Salzburgo, Olympiacos, Marsella, Zenit, Krasnodar, Rennes, Lazio, Brujas, Manchester United, İstanbul Başakşehir.

