Quique Setién: 'El Barca no me ha indemnizado, ni siquiera me han dicho que estoy cesado'

Hace poco más de tres meses que Quique Setién fue destituido de su puesto como técnico del Barcelona después de la humillante eliminación a manos del Bayern Munich en Champions; sin embargo, al día de hoy, ni siquiera ha recibido la notificación de que fue despedido, aseguró el propio estratega.

"El Barca no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", declaró Setién para Radio Marca.

El extécnico blaugrana había interpuesto una demanda contra la institución catalana por incumplimiento de contrato,

Setién también reconoció que intentó hacer todo lo posible por ayudar al equipo, pero que las cosas no se dieron como esperaban.

"Es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y , la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo. Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestra parte, nos ha resultado imposible", reconoció.

