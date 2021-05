Champions League: Real Madrid, por su boleto a Final de UCL ante Chelsea

El Real Madrid se aferra a la hazaña, se aferra a esas noches especiales, noches de Copa de Europa donde es el más ganador.

El cuadro de Merengue va por una nueva Final de Champions League de la mano de Zinedine Zidane, la cuarta en caso de ganar en Londres, y se aferra a la estadística.

El Madrid ha empatado en casa el partido de Ida en nueve eliminatorias de competiciones UEFA anteriores, y sólo ha registrado dos clasificaciones; sin embargo, esas dos ocasiones fueron las más recientes y ante clubes ingleses.

"Para nada (no creo en los milagros), todo lo contrario. Estamos aquí por nuestro trabajo. En el fútbol no hay milagros, no existen", dijo Zizou, intentando quitarle presión a su equipo previo al juego en Stamford Bridge. "(Las sensaciones) Son buenas y estamos contentos de jugar este partido. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí", añadió en la previa.

En las temporadas 2002-03 y 2012-13, el cuadro Merengue había igualado en casa en el juego de Ida con el Manchester United, y en la Vuelta, en Old Trafford, ganó 2-3 y 1-2, respectivamente, para clasificarse, acción que quiere repetir en esta edición.

"Hay que quitarse el sombrero con este equipo. Cada vez que hay dificultades, responde. Son los mejores. Estamos donde queremos y es merecido", comentó Zidane, hablando sobre la nueva baja de Raphael Varane.

Además, el récord del Madrid en eliminatorias a dos partidos ante clubes ingleses es de nueve victorias y cinco eliminaciones, una razón más para que el cuadro Merengue sueñe con la clasificación a una nueva Final.

Al Real Madrid le basta con el triunfo en Stamford Bridge por cualquier marcador, o con empatar a dos o más goles, para clasificar por tantos de visitante.

