Chelsea: Kepa reveló que nunca estuvo cerca de fichar por el Real Madrid

Kepa Arrizabalaga fue sondeado para llegar al Real Madrid hace tres temporadas, pero terminó fichando por el Chelsea, procedente del Athletic de Bilbao.

Sin embargo, el portero ha revelado que nunca estuvo cerca de llegar al conjunto Merengue, ni mucho menos pasó pruebas médicas y en realidad solo fueron rumores.

”No estuve cerca del Madrid. El fichaje no estaba hecho. No pasé reconocimiento médico con el Real Madrid ni con ningún otro club”, reveló Kepa a El Partidazo de Cope.

Arrizabalaga ha recuperado la titularidad con el Chelsea con la llegada de Thomas Tuchel, luego de que la perdiera bajo la administración de Frank Lampard, pero aseguró que nunca hubo problemas internos.

"Con Lampard no ha habido ningún problema, quizá no he sabido dar mi mejor versión. Nuestra relación ha sido correcta, de respeto, aunque no he jugado todo lo que quería.

”No me he planteado salir. Cuando perdí la titularidad no empecé a pensar más allá. Quiero jugar aquí. Siento el respaldo de club y creo que he demostrado que puedo jugar. Quiero darle la vuelta a la situación y mirar hacia el futuro. Quiero sentirme otra vez importante”, aseguró.

