Chilena del Chino Huerta en práctica del Anderlecht impresiona a sus compañeros

César, el "Chino" Huerta, ya se encuentra entrenando con el Anderlecht de Bélgica, y en sus primeros entrenamientos ya sorprendió a sus compañeros.

CAPTURA DE PANTALLA: X

En un video compartido en redes sociales por el propio equipo belga, se observa al mexicano jugando fut tenis, en donde realizó una chilena que se llevó la ovación de los presentes.

Huerta remató fuertemente ya sobre la "red" y dejó sin nada que hacer a la otra pareja que competía.

César se llevó los aplausos y cumplidos de sus compañeros. A pesar de que lleva pocos días con su nuevo equipo, el mexicano ya luce compenetrado rápidamente en el club belga.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Off we go. Chino's first training. Now on https://t.co/k6gi1DNUsu. pic.twitter.com/Ul49uBCpO4

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 15, 2025