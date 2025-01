Jürgen Klopp se sincera: "Haré una fiesta si despojan al Manchester City de sus títulos"

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, ha desatado titulares con una curiosa declaración. Durante su primera aparición pública como máximo responsable del futbol mundial de Red Bull, el técnico alemán aseguró que organizará una fiesta en la isla de Mallorca si el Manchester City es despojado de sus títulos de la Premier League por presuntas multas financieras.

El Liverpool de Klopp finalizó como subcampeón detrás del equipo de Pep Guardiola en dos ocasiones, durante las temporadas 2018-19 y 2021-22. Estas campañas fueron marcadas por la feroz competencia entre ambos equipos, consolidándose como una de las rivalidades más intensas de los últimos años en el futbol inglés.

La Premier League remitió al Manchester City a una comisión independiente en febrero de 2023, acusándolo de 115 presuntas violaciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. Aunque el club niega categóricamente las acusaciones, el proceso sigue en marcha, generando incertidumbre sobre posibles sanciones.

Cuando se le preguntó cómo reaccionaría si el City es declarado culpable, Klopp no dudó en compartir sus planes:

“Tuvimos esta discusión cuando me fui. No he pasado mucho tiempo en Mallorca porque siempre estoy volando por allí. Pero si ocurriera, les dije a todos los que querían (venir): Simplemente reserva un vuelo a Mallorca. Yo pagaré la cerveza. Tendríamos nuestro propio desfile en mi jardín”.

El técnico también reconoció que no ha seguido de cerca los detalles del caso, iniciado en septiembre de 2022, y que desconoce cuándo se emitirá el veredicto.

