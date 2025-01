Chino Huerta pide que le sigan diciendo así en Anderlecht

Anderlecht presentó de forma a César 'Chino' Huerta como refuerzo y en un video que publicó el club, el atacante dejó claro cómo quiere que lo llamen. El exjugador de Pumas se presentó ante los aficionados y se dijo listo para hacer historia en el futbol de Bélgica.

Además, explicó coómo se originó su sobrenombre, mismo que pidió se mantenga a pesar de que no hay traducción literal. "Los chinos son por el cabello, son los rizos, los rizados, (en México) se les dice chinos".

El mexicano fue presentado este viernes | X: @rscanderlecht

"Me gustaría que los aficionados y la gente del club me siguiera diciendo 'Chino', porque al final ya la gente me reconoce como el 'Chino' Huerta", y añadió que espera darle muchas alegrías al equipo.

"Es un sueño más que tengo. Ya tengo tres sueños y acabo de agregar uno más. Así que quiero ser el primer jugador mexicano en ganar la Liga de Bélgica", recalcó.

Chino Huerta y su mamá en su presentación con Anderlecht | X:@rscanderlecht

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el jersey de Chino Huerta con Anderlecht?

Para comenzar su aventura en el futbol europeo, Huerta eligió el dorsal 21y el club belga ya puso a la venta su jersey en línea. Es en la página de Anderlecht y tiene un costo de 85 euros, poco más de mil 800 pesos mexicanos, además del costo de envío que ronda los 140 pesos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ ES EL CALENDARIO QUE TENDRÁ MIGUEL HERRERA CON LA SELECCIÓN DE COSTA RICA

El jersey del mexicano ya está a la venta | X: @rscanderlecht