Chino Huerta tiene su primera titularidad en duelo del Anderlecht vs Mechelen

El atacante mexicano, César "Chino" Huerta, tendrá su primera titularidad con el conjunto belga del Anderlecht en su enfrentamiento contra el Mechelen en la jornada 23 del torneo liguero.

Huerta sigue marcando su historia en el futbol europeo y ahora en esta titularidad buscará ayudar a su equipo con anotaciones.

Asimismo, cabe señalar que hace una semana fue cuando el canterano de Chivas debutó con el conjunto belga al ingresar de cambio en el duelo ante KV Cortrique, equipo ante el que el Chino firmó su primer gol en el futbol del Viejo Continente.

A pesar de que no pudo jugar a media semana en la Europa League, César tiene otra oportunidad para seguir mostrándose en el balompié de Bélgica

