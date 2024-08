Christian Cueva, exjugador de Liga MX, pide disculpas por violencia contra su pareja

El futbolista peruano, exjugador de Toluca y Pachuca en Liga MX, Christian Cueva pidió disculpas a raíz de los videos en los que se observa la pelea con Pamela López, su todavía esposa. Además, aseguró que aclarará ante las autoridades lo ocurrido, así como las denuncias por violencia física y psicológica que presentó su pareja.

En un comunicado compartido en redes, el jugador señaló que su conducta es inexcusable “aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta”. Aseguró que se hará responsable de sus actos aunque no cree ser un abusador y que buscará “aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”.

Cueva pidió disculpas por lo ocurrido y pidió que se le "deje jugar al futbol", esto en referenca a que fue despedido de Club Cienciano, escasas horas después de su contratación. Por otra parte, compartió su historial médico y compartió un presunto diagnóstico en salud mental, para señalar que la situaciín es más compleja de lo que parece.

"Insisto en que no rehuyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite”, añadió Christian Cueva.

Por ahora, el caso está en manos de la Quinta Fiscalía en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, la cual dispuso las diligencias preliminares tras la denuncia de López contra Cueva. De igual forma, un juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó medidas de protección a López y le prohibió al jugador cualquier tipo de acto que implique violencia de género y acercamiento a su esposa.

Pamela López cuenta con un 'aplicativo botón de pánico' en su celular, según informó la corte por medio de Twitter; esto como medida de protección para la mujer, que fue pareja de Cueva por 12 años y madre de sus tres hijos.

