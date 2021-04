Copa América: Podría disputarse sólo en Colombia tras alza de contagios en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el pasado jueves que le preocupa que los partidos de la Copa América puedan aumentar los casos de coronavirus y consideró que las federaciones deportivas deberían extremar cuidado.

"Todo eso me preocupa. Además también veo lo que pasa con los equipos argentinos. Ayer o anteayer escuchaba lo que pasa con los planteles del futbol argentino y no han salido de la Argentina. Los contagios es repiten. Eso no es tampoco otra cosa que ser parte de una sociedad en la que los contagios aumentan", dijo Fernández en diálogo con Radio 10.

La Copa América, que iba a disputarse en 2020 en Argentina y Colombia, se pospuso a este año y se desarrollará en ambos países del 13 de junio al 10 de julio.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", añadió.

El Gobierno argentino endureció el miércoles pasado el toque de queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y sus localidades colindantes, y allí estará prohibida la circulación entre las 20 horas y las 6 del día siguiente debido al aumento de casos de la covid-19.

"A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pudo distraerme un poco en estos días de encierro que tuve que pasar fue ver a Argentinos Juniors, que no me dio muchas satisfacciones porque fueron dos empates cero a cero y no lo disfruté. Para los argentinos el futbol es un esparcimiento muy importante y una pasión", dijo Fernández, que se contagio de covid-19.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTRERESAR: RAFAEL MÁRQUEZ: CONFIRMÓ INVITACIÓN DEL BARCELONA PARA ENTRENAR A JUVENILES

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que, en lo que a su país respecta, la Copa América de fútbol que coorganizará en junio y julio próximos junto con Argentina se llevará a cabo con los mismos protocolos de bioseguridad que se siguen en los partidos de la liga local y de la Copa Libertadores.

"Yo tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho: estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia con esas garantías de bioseguridad. En lo que nos corresponde a nosotros, que es un grupo de cinco equipos, hemos dicho: sí, estamos listos", manifestó Duque.