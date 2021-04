Rafael Márquez: Confirmó invitación del Barcelona para entrenar a juveniles

Rafael Márquez confirmó la invitación que le hizo Joan Laporta, presidente del Barcelona para dirigir a La Masía, la cual inclusive ya aceptó.

"Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora en julio, agosto seré parte del Barcelona", aseguró en entrevista con TUDN.

"La invitación que me están haciendo me puede ayudar a mi proceso como director técnico y que se me abran las puertas en una de las mejores canteras", finalizó.

Cabe recordar que Márquez ya tuvo sus primeras experiencias como entrenador en Europa, pues fue timonel de la categoría cadete del RSD Alcalá de España.

El mexicano jugó para el Barcelona durante siete años, donde formó parte de la generación del sextete en la temporada 2008-2009.

