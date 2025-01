Copa del Rey: Así se jugarán los Cuartos de Final

Listos los cruces. A través de redes sociales, la cuenta de la Copa del Rey, anunció los partidos que se disputarán en los Cuartos de Final.

De momento, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, no se enfrentarán, por lo que se podrían ver las caras en Semifinales.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Valencia vs Barcelona, CD Leganés vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Getafe y Real Sociedad vs Osasuna. Estos cotejos se llevarán a cabo del 4 al 6 de febrero.

Cabe recordar que estas eliminatorias son a partido único, por lo que ya no hay ida y vuelta, es ganar o ganar.

El actual campeón de esta competencia, el Athletic Club de Bilbao, ya fue eliminado en la ronda de los Octavos de Final por el Osasuna, así que tendremos un nuevo rey.

