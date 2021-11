Cristiano Ronaldo a France Football: 'Usan mi nombre para promocionarse'

El redactor jefe de 'France Football', Pascal Ferré, causó polémica al asegurar que Cristiano Ronaldo tenía la ambición de retirarse con más Balones de Oro que Lionel Messi, declaraciones que causaron revuelo y que posteriormente fueron desmentidas por el delantero portugués.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Manchester United expresó su inconformidad por las palabras de Ferré, las cuales tachó de mentiras que utilizó para promocionar la gala que condecora a los mejores exponentes de futbol.

"Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado el France Football y el Balón de Oro”, manifestó.

Además, el ‘Bicho’, explicó que, no conforme con estas declaraciones, Pascal Ferré también engañó al decir que el atacante luso no asistiría a la premiación por una supuesta cuarentena que dijo, no tiene razón de ser: “Y volvió a mentir hoy al justificar mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”, dijo.

Por último, Ronaldo expresó sus ideales, los cuales no son competir contra otros jugadores, sino mostrar su mejor versión tanto a nivel de clubes como con la selección de Portugal, escribir su nombre con letras doradas en la historia del balompié, así como ser un ejemplo para quienes son o quieren llegar a ser jugadores profesionales.

"La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial", señaló.

