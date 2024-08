Cristiano Ronaldo asegura que Al-Nassr será su último equipo como jugador profesional

Cristiano Ronaldo compartió sus planes futuros en una entrevista con el canal de televisión portugués Now, expresando su incertidumbre sobre el momento de su retiro, pero señala que ya está por llegar.

El astro portugués, ex de equipos como Real Madrid, Manchester United y Juventus, expresó que en dos o tres años llegará su retiro, y que muy seguramente lo hará en Arabia Saudita, donde actualmente juega.

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr. Estoy feliz en este club, también me siento bien en este país. Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar".

RETIRO DE PORTUGAL SERÁ EXPONTÁNEO

En cuanto a su participación en la Selección de Portugal, Ronaldo evitó fijar una fecha límite: "Cuando deje la Selección no se lo diré a nadie con antelación y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy bien pensada".

Subrayó su enfoque en los próximos compromisos: "Ahora mismo lo que quiero es poder ayudar a la Selección en los próximos partidos," mencionando específicamente los encuentros de la Nations League de la UEFA.

