¡Sonríe el balón! Cristiano Ronaldo asegura su continuidad con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo, jugador portugués que disputó su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022, asimismo, el exjugador del Real Madrid, disputó su sexta Eurocopa, por lo que los rumores de un supuesto retiro del luso de la Selección habían comenzado a salir a la luz.

Ante la creciente ola de rumorología, Cristiano Ronaldo ofreció una entrevista para el canal portugués NOW, donde aseguró que no se retira de la Selección Lusa, aunque tampoco aseguró que buscará quedarse para la Copa del Mundo del 2026, la cual sería su sexta convocatoria para un torneo de esta magnitud.

"Cuando deje la selección, no le avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la UEFA Nations League y me gustaría mucho poder jugar", comentó CR7.

Asimismo, el jugador que hoy militan en el Al-Nassr, aseguró que no desea ser entrenador una vez que se confirme su retiro del futbol profesional, comentando que se ve haciendo otras cosas fuera del futbol.

"En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello", finalizó.

