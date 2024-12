Cristiano Ronaldo sobre su mentalidad: "Nunca mostraré desconfianza"

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por su mentalidad inquebrantable, misma que lo ha hecho uno de los mejores futbolistas de la historia, no solo por su cantidad de goles, sino también por los éxitos colectivos que ha conseguido.

El astro portugués vive una nueva faceta en su carrera, donde además de jugar con el Al-Nassr de Arabia Saudita, también decidió hacer su propio canal de YouTube y en charla con el histórico defensor inglés, Rio Ferdinand, el 'Bicho' habló sobre esta mentalidad.

"Siempre voy a ser así, nunca mostraré desconfianza, nunca. Y me conoces desde que soy joven, no me asusto, no soy una persona asustadiza, 'ay me acalambré', por ejemplo, que también lo entiendo", contestó a Ferdinand sobre su confianza.

"Hay jugadores que no quieren tirar penaltis, porque no tienen confianza, y está bien, lo respeto. Pero Cristiano, nunca hará eso, nunca. Aunque falle alguna vez, tiraré la segunda vez, si fallo la segunda, tiraré la tercera. No tengo miedo", sentenció el portugués.

Cristiano Ronaldo ha marcado a toda una generación de amantes del futbol y a la par de Lionel Messi, compitieron al máximo nivel por más de una década y siguen vigentes, con récords por romper y títulos por ganar. El luso recientemente llegó a los 900 goles y está en el camino de los 1000.

