Dalma Maradona mandó contundente mensaje al abogado de Diego: 'Ojalá se haga justicia'

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, estalló en contra de Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado legal de 'D10s', luego de que el litigante le reclamara a su hermana por no permitirle estar en el funeral de su padre.

Dalma le mandó el mensaje a Morla a través de sus historias de Instagram y aseguró que intentó comunicarse con él vía telefónica, pero que nunca le contestó las llamadas.

Las dos hijas mayores de Maradona habían expresado en reiteradas ocasiones su molestia con el séquito más cercano de Diego encabezado por Morla, pues no les permitían acercase a él, además de que lo mantenían aislado.

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tienes alguna duda me la preguntas a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social", fuer parte del mensaje que mandó Dalma en su cuenta de Instagram.

