Dani Alves: Dedicó emotiva carta al Barcelona previo al Joan Gamper vs Pumas

Dani Alves jugará este domingo en el Spotify Camp Nou del Barcelona, pero lo hará de blanco, pues traerá puesta la playera de los Pumas, pero el brasileño tendrá la oportunidad de despedirse de buena manera de los culés y previo al encuentro les dedicó una emotiva carta.

“Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez fui. Pero el destino me trajo de vuelta una vez más. Pero no quiero despedirme de ustedes. Quiero verles otra vez, quiero abrazarles otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes.

“Mi segunda carta! Hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas y yo como uno más de ustedes no podría estar fuera. Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa donde uno esté, no importa cuántas vueltas des, una vez culé siempre culé”, escribió el jugador de la UNAM en Twitter.

Dani Alves demostró, una vez más, que es un hombre de fe y agradecido con la vida, que fue la responsable de llevarlo una vez más al Camp Nou, aunque lo hiciera bajo el escudo de otro equipo.

“No sé si se dieron cuenta pero la vida siempre me trae de vuelta aquí, porque los buenos hijos a casa siempre regresan para decir hola, nunca para decir adiós. Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás.

“Estamos conectados por alma y la sangre que recoge mis venas no apenas son rojas, ellas son blaugranas. Cada vez que regreso mi corazón late como la primera vez, el nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos memorables.

“Aprendí también que todo pasará y que toda historia hecha hay que valorar… pues olé le, olá lá, ser del Barça es lo mejor. Aquí está, para siempre un culé loco que nunca dejará de te amar”, agregó.

Aquí está, para siempre un culé loco que nunca dejará de te amar.

Con el Barcelona, Dani Alves ganó todo: 6 LaLiga; 5 Copa del Rey; 3 Mundial de Clubes; 5 Supercopa de España, además de que es el futbolista con más títulos en la historia del futbol.

Será este domingo a las 13:00 horas de la Ciudad de México que los Pumas se enfrenten al Barcelona en la disputa por el Trofeo Joan Gamper.

