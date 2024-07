Dani Carvajal da sus favoritos al Balón de Oro y se incluye a sí mismo: 'Estaría de pu.. madre ganarlo'

Solo para españoles. En la previa a la Final de la Eurocopa donde España se verá las caras con Inglaterra, Dani Carvajal habló sobre su buen paso y reconoció que ha hecho méritos para ganar el Balón de Oro.

En entrevista para El Chiringuito el defensor español reconoció que tendrá un partido complicado ante Inglaterra y espera poder ‘arrebatarle’ el título de Eurocopa a su compañero de equipo Jude Bellingham, uno de los jugadores favoritos a ganar el Balón de Oro.

En la misma entrevista, el defensor español dio a sus favoritos a ganar el premio individual, donde decidió dejar de lado a sus compañeros del Real Madrid Bellingham y Vinicius y puso a Joselu, Rodri y a sí mismo como los candidatos a ganarlo.

“A mí me daría cinco puntos. ¡Hombre si me lo gano estaría de pu.. madre! A Rodri le daría tres y a Joselu uno. No meto a ninguno otro (Vinicius o Bellingham) porque quiero que ganemos la copa”, reveló el defensa.

A pesar de los comentarios, el español confesó que tanto el brasileño como el inglés han hecho grandes temporadas y cualquiera de los dos podría conseguir el Balón de Oro.

"¿El Balón de Oro? Estaría DE P*TA MADRE ganarlo". ¿Y si sí, @DaniCarvajal92? ENTREVISTA DE @JuanfeSanzPerez. pic.twitter.com/vwIs7AEmJT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 12, 2024

