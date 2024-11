Deco defiende comparaciones de Lamine Yamal con Messi: "Es un orgullo"

Como joven joya de la Masía, Lamine Yamal inevitablemente tendrá que cargar con las comparaciones con Lionel Messi. Eso consideró Deco, mentor como jugador del argentino y que ahora, como director deportivo de Barcelona, está encargado de acompañar el proceso del español.

En entrevista con Mundo Deportivo, el portugués consideró que forma parte del futbol que se comparen jugadores con características similares. "Al final, cada uno tiene su historia, no se compara. Pero yo entiendo que en el Barça se hagan comparaciones de jugadores, el fútbol siempre es así".

"¿Que no se puede hacer? Se hará. ¿Que no se tiene que comparar? Se comparará. No podemos decir cosas porque al final es fútbol es emoción, es pasión, es normal que la gente hable, que compare, que recuerde. Eso siempre ha sido así y no va a cambiar", pero reiteró que no por ello la historia de Lamine tiene que ser igual a la de Messi.

Deco destacó que, hasta ahora, la única similitud entre ambos futbolistas es que se formaron en el Barça y que desde muy jóvenes han trascendido. "Leo llega a un club y entra en una dinámica de un equipo más hecho y Lamine está siendo parte de una revolución, de una reconstrucción del club. Son momentos distintos".

Y añadió que más que un problema o una carga, la comparación puede ser una motivación. "Cuando se compara es que algo bueno tienes. No creo que compararlo con Leo sea un problema para él sino un orgullo para él. No sé si es bueno o es malo, depende de él. Está creciendo y no veo que sea un problema", finalizó.

