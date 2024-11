Paraguay veta camisetas de Argentina para evitar ‘efecto Messi’ en las tribunas

Las eliminatorias en CONMEBOL cada día están más apretadas y todos quieren un boleto para el próximo Mundial 2026, es por eso que con el afán de sacar la mayor ventaja posible de su localía, Paraguay prohibió las camisetas de Argentina para su partido en contra de la Albiceleste el próximo 14 de noviembre.

La Asociación Paraguaya de Futbol (APF) confirmó que se reservarán el derecho de admisión a los aficionados que lleguen al Estadio Defensores del Chaco con una camiseta de Argentina o que haga alusión al rival, esto para evitar una ‘invasión argentina’, ya que por la colindancia de ambas naciones, se esperaba un buen numero de argentinos en Paraguay.

“Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir”, declaró el gerente de licencias de la APF

No es ningún secreto que prácticamente el 100 por ciento de las camisetas de Argentina que se ven en los estadios traen el dorsal ‘10’ de Lionel Messi en la espalda, pero la APF señaló que esta medida no es en contra de ningún futbolista en especifico.

“No es una cuestión contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas (... ) solamente que la localía para nosotros es muy importante”, declaró la APF.

Cabe señalar que no se está prohibiendo la entrada al estadio a los aficionados argentinos, pues esta medida solamente tiene en cuenta la prenda y podrían ingresar al inmueble con una camiseta ‘neutra’.

