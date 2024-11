Llegamos al mes de noviembre, y con él, llega la última Fecha FIFA en el año calendario, misma en la que se jugarán estos partidos de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026.

Toda la actividad en el futbol de Sudamérica comenzará el próximo jueves 14 de noviembre, donde veremos encuentros como el Venezuela vs Brasil y Paraguay vs Argentina, el viernes 15 Uruguay vs Colombia es el que se lleva los reflectores.

Tres días después se jugará la jornada 12, y la última del 2024, donde Bolivia recibe a Paraguay en el Estadio Municipal de El Alto, mientras que la jornada concluye con el partido que enfrentará a Brasil vs Uruguay en el Maracaná.

¿Cuáles son los partidos en Conmebol?

Partido Fecha Hora Venezuela vs Brasil Jueves 14 15:00 hrs Paraguay vs Argentina Jueves 14 17:30 hrs Ecuador vs Bolivia Jueves 14 18:00 hrs Uruguay vs Colombia Viernes 15 18:00 hrs Perú vs Chile Viernes 15 19:30 hrs Bolivia vs Paraguay Martes 19 14:00 hrs Colombia vs Ecuador Martes 19 17:00 hrs Argentina vs Perú Martes 19 18:00 hrs Chile vs Venezuela Martes 19 18:00 hrs Brasil vs Uruguay Martes 19 18:45 hrs

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Roma despide a su entrenador, Ivan Juric