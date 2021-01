Denunciante de Cristian Pavón: 'Salía con su hermano y abusó de mí, lo quiero preso'

Marisol Doyle rompió el silencio sobre la denuncia que interpuso en contra del jugador de Boca Juniors, Cristian Pavón, por abuso sexual en una fiesta en la que coincidieron en 2019.

La joven reveló que en aquel momento sostenía una relación con el hermano mayor del exfutbolista del Galaxy, Federico Pavón, y que no habló del tema antes porque pasó más de un año en terapia psicológica.

"Cristian no sabía de esa relación, pero Fede me dijo que un primo de él le contó lo que había pasado y él se lo tomó con naturalidad, como si hubiera sido la única vez. El no sabía que la mujer abusada era yo, nunca se lo confesé", expresó en entrevista con Telefe.

"Pasé un calvario, si me tomé todo este tiempo fue porque caí en un pozo depresivo que necesito de terapia tras la fiesta en la que coincidí con Cristian Pavón. Era una bienvenida, pero ahí vi cosas que no son normales para mí, como relaciones entre chicos y chicas sin consentimiento", señaló.

Asimismo, aseguró que ella no quiere fama ni dinero y que lo único que le interesa es que el excompañero del Chicharito vaya a la cárcel.

"Forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere dinero y por eso empiezan a difamarme en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama, yo voy por la detención de Pavón, quiero que esté preso", dijo.

