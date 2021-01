Didier Deschamps: 'No olvidaré jamás lo que dijo Benzema, no puedo'

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este sábado que sigue sin perdonar a Karim Benzema, delantero del Real Madrid, después de que este le acusara de racismo hace cinco años.

"No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia", dijo en la emisora RTL.

La declaración del delantero se produjo después de haberse quedado fuera de los convocados para la Eurocopa de 2016: "Deschamps ha sucumbido a la presión de una parte racista de Francia", señaló entonces el jugador.

Benzema no ha sido llamado a la selección desde octubre de 2015, después de haber sido imputado por un presunto chantaje, con un vídeo de contenido sexual, a su compañero en la Selección Francesa, Mathieu Valbuena.

Con su crítica antes de la Eurocopa, el delantero dio a entender que el técnico había renunciado a incluirlo en el equipo a causa de sus orígenes argelinos.

"Ciertas declaraciones conducen a una agresividad verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidarlo. No puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás", concluyó el técnico galo.