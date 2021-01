Jürgen Klopp: 'Yo no soy Sir Alex Ferguson y estos no son juegos mentales'

Jürgen Klopp criticó recientemente varias decisiones arbitrales en las que él tiene una opinión diferente luego de la derrota del Liverpool ante el Southampton.

"Hay dos situaciones en los últimos dos partidos. Sadio Mané tuvo una situación de falta, que fuen penalti para mí, pero esto no es importante porque no puedo silbar. Es solo mi opinión", mencionó el estratega alemán, quien además agregó que al Manchester United, equipo que enfrentará el fin de semana, le han marcado más penaltis en dos años que a su equipo en cinco.

Ante estas declaraciones, el árbitro Mark Clattenburg mencionó que Jürgen Klopp está intentando influir en las decisiones de los jueces en el campo de futbol como lo hacía Sir Alex Ferguson cuando dirigía a los Red Devils.

"¿Me sorprende que alguien esté hablando de lo que dije? No. ¿Me sorprende que Mark Clattenburg hable sobre eso? No", comentó Klopp. "Pero no soy Sir Alex y estos no son juegos mentales", dijo el técnico del Liverpool.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁLVARO MORATA: 'LES DIRÉ A MIS HIJOS QUE JUGUÉ CON CRISTIANO RONALDO Y DYBALA'

El Manchester United se enfrenta al Liverpool el próximo domingo en Anfield en la lucha por la cima de la Premier League.