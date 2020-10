Diego Maradona: Codesal aseguró que jugada de Italia 90 'fue penalti aquí y en la luna'

Edgardo Codesal, quien marcó un penalti a favor de Alemania en la final del Mundial de Italia 90' que ganó a Argentina, aseguró que en este partido no se sintió condicionado por Diego Armando Maradona, que cuatro años antes se había consagrado como campeón del mundo.

"No me dejé impresionar por su nombre, por más que trató de influir en mis emociones", manifestó Codesal en una entrevista con Efe en la que defendió su decisión, aseguró que haría todo igual, pero negó ser enemigo de Maradona, quien este viernes celebra su cumpleaños 60.

Sobre su decisión, que a la postre allanó el camino del título a la selección de Alemania, fue enfático en defenderla. "Fue penalti aquí y en la luna. Quizá por eso dice que soy su enemigo. Yo no tengo enemigos, allá él", subrayó.

Garantizó que después de 30 años de esa final, no considera que haya problemas personales con el astro argentino, aunque tampoco dijo estar preocupado con lo que él cree. "Sí así lo piensa, es su problema", mencionó Codesal.

Codesal aseguró que recibió golpes de algunos jugadores argentinos, sobre todo del defensa Óscar Ruggeri, mientras Maradona le gritaba que el partido había sido "un robo" orquestado por la FIFA.

"Me dijo que era un robo, que la FIFA me había ordenado que no los dejara ganar. Le contesté que estaban a tiempo de irse del campo si eso creían. Nunca aceptarán mi decisión, pero ese resultado no lo cambiarán", enfatizó.

"Nunca vi a un tipo con un amor como el suyo al jugar por su país", puntualizó Codesal sobre Maradona cuando vestía la playera albiceleste.