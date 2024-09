¿Dónde y cuándo ver EN VIVO la primera jornada de la Europa League?

La espera se terminó y la otra mitad de la gloria del futbol europeo está cerca de comenzar, así es, la Europa League arranca el 25 de septiembre con el duelo entre el AZ y el Elfsborg.

Equipos como el Porto (vs Bodø/Glimt) el Galatasaray (vs PAOK) y el Manchester United (vs Twente) comenzarán su camino en la competición europea, la cual no tendrá a su máximo campeón: el Sevilla.

El jueves 26 la Roma (vs Athletic Club de Bilbao) el Ajax (vs Besiktas), Tottenham (vs Qarabag) y el Olympique de Lyon (vs Olympiacos) serán los encuentros más relevantes en esta primera jornada en esta competición.

Recordemos que Álex Padilla, arquero del Athletic Club de Bilbao, será el único jugador mexicano en participar en la UEFA Europa League

Los partidos de este miércoles se podrán sintonizar en ESPN y Disney+.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa de la Liga de Inglaterra: Manchester City vence a Watford y avanza a la siguiente ronda