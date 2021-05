Eail Strahman: 'En Israel los entrenamientos son en lugares que tengan refugio'

Por ahora y debido a los bombardeos, el futbol en Israel está completamente detenido, aunque hay equipos, que a decir del futbolista Eail Strahman, sí entrenan, pero bajo todas las precauciones posibles.

“El futbol aquí está parado aunque los clubes siguen entrenando. Los entrenamientos se hacen en lugares que tengan algún refugio por si suenan las sirenas, o en campos de entrenamiento al norte del país que son las zonas menos afectadas. La reanudación del torneo va a depender de la finalización del conflicto o el alto al fuego”, dijo a RÉCORD el jugador del Hapoel Bikat haYarden.

Bueno, están sonando las sirenas en Tel Aviv por bombardeos. Tengo que correr al refugio en cuanto las escucho. Al refugio de mi edificio bajan dos hnos de 20/25 años y una pareja con un bebé. Se escuchan los bombazos afuera. Va a ser una noche larga. — Eial Strahman (@Eialstrahman) May 11, 2021

Y aunque su paso por el futbol mexicano no fue muy largo, el argentino naturalizado israelí recuerda con cariño cuando jugó en Leones Negros (2013) y Venados de Mérida (2015): “Mi recuerdo en el paso por el futbol mexicano es hermoso, es uno de los países donde mejor me sentí, tengo un cariño especial para toda la gente de México, en especial de la gente de Leones Negros porque me hicieron sentir como en mi casa”.

Finalmente, Eail Strahman, quien respondía la entrevista de RÉCORD mientras estaba pendiente de lo que ocurriera en su entorno, detalló cuáles son los protocolos que deben seguir las personas en zona de conflicto y cómo son los lugares donde se resguardan.

“Los protocolos varían. Si estás en departamento tienes que ir al refugio que muchos ya tienen incorporado, o en un sótano que también son refugios, y en la calle se tiene que buscar una pared de hormigón, tirarse al piso boca abajo y poner las manos sobre la cabeza cubriéndola lo más posible y no quedarse en autos o debajo que vidrios, o cosas que puedan explotar.

“Los refugios varían de acuerdo a la modernidad de cada edificio. En los modernos ya hay una habitación que es refugio y en la vida cotidiana es dormitorio o una habitación más de la casa con medidas de seguridad; en edificios más viejos el sótano es el refugio y en los colegios hay aulas. Dependiendo del edificio unos tienen electricidad, otros no, las comodidades dependen del consorcio, algunos con víveres, colchonetas y otras cosas más”, explicó.